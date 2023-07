Twitter: crollo del traffico e Musk insulta Zuckerberg

Dopo la minaccia di una denuncia per aver rubato segreti commerciali, Elon Musk è passato agli insulti social. Il proprietario di Twitter non ha apprezzato molto il lancio di Threads, considerata una “copia” del suo social network. In attesa dello scontro fisico si prevede uno scontro digitale (Mark Zuckerberg non ha ancora risposto).

Threads è stato lancio lo scorso 5 luglio. In circa quattro giorni ha raggiunto oltre i 100 milioni di utenti. Se questo trend continuerà nelle prossime settimane, il nuovo servizio di Meta supererà sicuramente Twitter (che ha circa 250 milioni di utenti).

Matthew Prince, CEO di Clouflare, ha mostrato un grafico che evidenzia un netto crollo del traffico di Twitter, segno che molti utenti hanno deciso di migrare verso altre piattaforme, tra cui Threads, Mastodon e Bluesky. Meno traffico significa meno entrate dalle inserzioni pubblicitarie, quindi si tratta di una cattiva notizia per l’azienda di San Francisco.

Commentando un tweet di un utente, Musk ha dichiarato che Threads è solo Instagram senza immagini, quindi non ha nessun senso.

Accurate assessment. Threads is just Instagram minus pics, which makes no sense, given that thirst pics are the main reason people use that app.

How many times have you read comments on Insta pics & wished there were more? Personally, never.

— Elon Musk (@elonmusk) July 8, 2023