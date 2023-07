Threads disponibile per Android e iOS, 2 milioni di utenti in 2 ore

Il debutto del social network rivale di Twitter era nell’aria e finalmente è avvenuto: Mark Zuckerberg ha confermato prima la distribuzione della versione Web di Threads, per poi ufficializzare il lancio delle app Android e iOS necessarie per sfruttare la piattaforma basata su Instagram, ma autonoma e volta a sfidare Twitter. Il debutto è già avvenuto, anche se solo negli Stati Uniti come già anticipato: prepariamoci all’arrivo in Europa!

Threads arriva negli Stati Uniti

L’applicazione di Threads è disponibile su App Store e Play Store e permette di accedere tramite account Instagram per pubblicare messaggi di testo fino a 500 parole, commentare altri Thread, mettere un Mi Piace o ripubblicarli, condividendoli con i propri contatti. Inoltre, è possibile caricare immagini e clip video della durata massima di cinque minuti.

Queste sono le attività principali che si possono svolgere all’interno della piattaforma. Dal comunicato ufficiale si legge, invece, quanto segue: “Che tu sia un creator o un poster occasionale, Threads offre un nuovo spazio separato per gli aggiornamenti in tempo reale e le conversazioni pubbliche. […] Instagram è il luogo in cui miliardi di persone in tutto il mondo si connettono tramite foto e video. La nostra visione con Threads è prendere ciò che Instagram fa meglio ed espanderlo al testo, creando uno spazio positivo e creativo per esprimere le tue idee. Proprio come su Instagram, con Threads puoi seguire e connetterti con amici e creatori che condividono i tuoi interessi, comprese le persone che segui su Instagram e oltre. E puoi utilizzare la nostra suite esistente di sicurezza e controlli utente”.

Il CEO di Meta Mark Zuckerberg ha poi aggiunto tramite il suo account Threads che la piattaforma ha già ottenuto due milioni di iscrizioni nelle prime due ore di servizio. La speranza è che ora i contenuti non scarseggino, almeno per sostenere il servizio fino all’arrivo in Europa. Il debutto limitato agli Stati Uniti servirà, pertanto, come primo test in vista della distribuzione sul mercato del Vecchio Continente.