Instagram Threads: già online la versione web (update)

In attesa del lancio della versione mobile (le app per Android e iOS sono già disponibili sui rispettivi store), Instagram ha attivato l’interfaccia web per tutti. È possibile quindi vedere il design minimale e alcune funzionalità di Threads, nuovo concorrente di Twitter, attualmente alle prese con alcuni problemi.

Threads in versione web

Threads è sostanzialmente Instagram senza immagini e una potenziale alterativa a Twitter. Nonostante la disponibilità dell’app per Android in Italia (quella per iOS è solo in inglese), il nuovo social network di Meta non sarà accessibile in Europa perché sono necessarie alcune modifiche richieste dal GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati). Il lancio è inizialmente limitato a Stati Uniti e Regno Unito.

Gli utenti potranno effettuare il login con l’account Instagram, conservando username e following. L’azienda di Menlo Park ha “reclutato” diversi influencer e creatori di contenuti per incrementare velocemente gli iscritti. Un elenco parziale è stato scoperto dallo sviluppatore Alessandro Paluzzi.

Here are some content creators who had early access to #Threads 👀 Mark Zuckerberg (@𝚣𝚞𝚌𝚔) #1

Adam Mosseri (@mosseri) #2

Lauren Godwin (@𝚕𝚊𝚞𝚛𝚎𝚗𝚐𝚘𝚍𝚠𝚒𝚗) #214

Adam Waheed (@𝚊𝚍𝚊𝚖𝚠) #242

Joana Jamil (@𝚓𝚘𝚊𝚗𝚊.𝚓𝚊𝚖𝚒𝚕) #607

Wonho Chung… https://t.co/JpkkwZyVsx — Alessandro Paluzzi (@alex193a) July 5, 2023

Ovviamente sono già presenti i dirigenti di Meta, tra cui Mark Zuckerberg e Adam Mosseri. Quest’ultimo ha dichiarato che l’obiettivo è “costruire un luogo aperto e civile in cui le persone possano conversare“. Tra le celebrity ci sono anche Shakira e Gordon Ramsey.

L’interfaccia web di Threads è piuttosto minimale. Nella parte superiore ci sono il nome dell’utente (eventualmente con il badge blu di verifica), la data e tre puntini che permettono di accedere alle funzionalità Copia link e Segnala. Sotto il messaggio ci sono invece le icone per Mi piace, Commenta, Ripubblica e Condividi. Subito dopo sono visibili i contatori per repliche e Mi piace. Un clic sul logo (al centro della parte superiore) permette di passare dalla modalità chiara alla modalità scura e viceversa.

Mosseri ha comunicato che il supporto per ActivityPub non sarà disponibile al lancio, in quanto è necessario risolvere alcune complicazioni associate alla rete decentralizzata. Quando verrà introdotto, gli utenti potranno interagire con Mastodon e altri social network del fediverso.

Aggiornamento: Instagram ha rimosso l’accesso alla versione web.