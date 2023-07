Mastodon: nuova app per Android e boom di utenti

Il CEO e fondatore di Mastodon, Eugen Rochko, ha annunciato la disponibilità della nuova app per Android. È stato effettuato un completo restyling dell’interfaccia per abbracciare il design Material You di Google, ma sono state anche introdotte nuove funzionalità. Sfruttando l’ennesima debacle di Twitter, il social network ha ulteriormente incrementato il numero di utenti.

Nuova app per Android e utenti in crescita

Eugen Rochko sottolinea che finora gli aggiornamenti delle app erano stati distribuiti “in silenzio”. La nuova versione di Mastodon per Android merita però un post dedicato sul blog ufficiale perché introduce cambiamenti importanti all’interfaccia. Oltre al restyling grafico, gli utenti noteranno modifiche nella sezione delle impostazioni.

È ora possibile nascondere i contatori dei preferiti e dei boost (i retweet di Mastodon), impostare un promemoria per l’aggiunta del testo alternativo ai media, nascondere tutti gli avvisi per i contenuti e cambiare la lingua predefinita per i post. Gli utenti Android possono anche accedere alle informazioni sui server e alle rispettive regole.

La nuova app mostra inoltre post fissati, hashtag in primo piano e utenti approvati nella schermata del profilo. Un’altra novità è la gestione dei filtri. Gli utenti possono creare, modificare e visualizzare filtri per specifiche frasi o keyword. È possibile anche disattivare tutte le notifiche.

Infine, Mastodon ha apportato un cambiamento relativo alla verifica dell’identità. Se un profilo ha un link verificato, l’app mostrerà il link nei risultati della ricerca, consentendo agli utenti di individuare facilmente gli account di aziende o personaggi noti. All’inizio di maggio era stata semplificata la procedura di iscrizione.

Il CEO e fondatore ha comunicato che il numero di utenti attivi è aumentato di circa 294.000 unità nello scorso weekend, mentre il numero di post pubblicati è triplicato. Al momento il numero di utenti attivi mensili è superiore a 1,6 milioni.