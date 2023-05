A fine marzo era stata annunciata l’integrazione di Mastodon. Ora Flipboard supporta anche Bluesky e Pixelfed, altri due social media decentralizzati. Il primo, creato da Jack Dorsey, è un’alternativa di Twitter, mentre il secondo è un’alternativa di Instagram.

Flipboard investe nel fediverso

Mike McCue, co-fondatore e CEO di Flipboard, sottolinea che molti utenti di Twitter hanno deciso di usare i social media aperti, come Mastodon, Bluesky e Pixelfed. L’azienda californiana ha quindi integrato questi servizi per consentire agli utenti di interagire con i contenuti pubblicati su varie piattaforme (come accaduto per altre app, Flipboard non può accedere al social di Musk dall’inizio del mese di aprile).

Le app per iOS e Android permettono di connettere l’account Bluesky (che usa il protocollo AT) attraverso l’opzione presente nella sezione dedicata (accessibile toccando l’icona con i quattro quadrati nella parte inferiore). Una simile opzione sarà disponibile anche per Pixelfed (che usa il protocollo ActivityPub) nei prossimi giorni.

Dall’app Flipboard evita quindi l’installazione di altre due app, in quanto consente di visualizzare i contenuti dei due social decentralizzati, oltre che rispondere, mettere like e scegliere gli utenti da seguire. Per impostazione predefinita viene mostrato il tradizionale layout che permette di “flippare” da un post all’altro, ma è presente un’opzione per attivare il classico feed a scorrimento verticale per Bluesky.

Flipboard accede a Mastodon, Bluesky e Pixelfed usando le rispettive API. In futuro è previsto il supporto nativo per i protocolli ActivityPub e AT. Probabile anche lo sviluppo di un “bridge” per la connettività tra ActivityPub e AT.