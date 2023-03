Bluesky: debutta il social network decentralizzato

Doveva essere il futuro di Twitter, ma non è andata come previsto. Jack Dorsey, principale sostenitore del progetto, ha lasciato l’azienda californiana, successivamente acquisita da Elon Musk. A distanza di oltre quattro mesi dall’ultimo aggiornamento ufficiale, Bluesky ha rilasciato l’app per iOS che permette di accedere al social network decentralizzato.

Bluesky: alternativa a Twitter

Il social network decentralizzato più famoso è Mastodon che sfrutta il protocollo ActivityPub, ma il cosiddetto fediverso è piuttosto affollato. All’elenco si aggiunge ora Bluesky. Al momento l’accesso tramite app iOS è riservato agli utenti che richiedono un invito, quindi si tratta di una versione beta privata. Non è noto quando sarà disponibile per tutti.

Bluesky era inizialmente sviluppato da un team all’interno di Twitter. Da febbraio 2022 è diventata un’azienda separata con Jack Dorsey come membro del consiglio di amministrazione. L’ex CEO di Twitter ha più volte sostenuto che una piattaforma centralizzata ha troppo potere, in quanto decide chi può scrivere e chi è responsabile della moderazione.

Bluesky è basato sul protocollo AT (Authenticated Transfer) che offre quattro caratteristiche principali: portabilità (l’account può essere spostato da un provider all’altro), scelta (l’utente ha il controllo dell’algoritmo), interoperabilità (connessione tra diversi servizi) e prestazioni (ridotta velocità di caricamento della timeline).

All’avvio dell’app è necessario creare un handle del tipo @username.bsky.social e inserire il nome da mostrare sul profilo. In quest’ultimo sono visualizzati anche immagine del profilo, sfondo, biografia, follower, following e post, come su Twitter. Ci sono due sezioni (Post e Post & risposte), mentre nella parte inferiore dell’app ci sono le schede per home, ricerca e notifiche.

L’utente può scrivere post con una lunghezza massima di 256 caratteri e aggiungere foto. Può inoltre usare i like, rispondere, condividere i post degli altri e bloccarli. Non sono invece disponibili i messaggi diretti.