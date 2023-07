Threads è il nuovo social di Instagram che sfida Twitter

Si chiama Threads ed è il nuovo social network confezionato da Meta per sfidare Twitter, in un momento di certo non semplice per la piattaforma di Elon Musk. Siamo ormai prossimi al debutto: dopo le indiscrezioni, ecco quella che sembra una conferma, seppur ancora ufficiosa. Il lancio dovrebbe avvenire giovedì 6 luglio, più precisamente quando in Italia saranno le ore 16:00.

Cos’è Threads, il nuovo social network di Instagram

L’app è già comparsa nelle versioni per Android e iOS, rispettivamente sulle piattaforme Google Play e App Store, con un riferimento esplicito nell’URL al termine “barcelona” impiegato internamente (inseme a “P92”) come nome in codice durante la fase di sviluppo. Qui sotto un paio di screenshot. Di seguito, invece, la descrizione fornita, utile per comprendere quale sia la natura del servizio e quali i suoi obiettivi.

Threads è il luogo in cui le community si riuniscono per discutere di tutto, dagli argomenti che ti interessano oggi a ciò che sarà di tendenza domani. Qualunque cosa ti interessi, puoi seguire e connetterti direttamente con i tuoi creatori preferiti e altri che amano le stesse cose o creare un tuo fedele seguito per condividere le tue idee, opinioni e creatività con il mondo.

L’interfaccia desktop del social dovrebbe essere resa accessibile all’indirizzo threads.net, dove al momento compare un’animazione (piuttosto pesante per il browser).

La piattaforma impiegherà ActivityPub, lo stesso protocollo già utilizzato da Mastodon. L’autenticazione potrà avvenire con le stesse credenziali già in uso per l’account di Instagram, dunque non richiedendo un’ulteriore registrazione. Ci sarà modo per approfondirne ogni dettaglio in occasione del lancio.

Il guanto di sfida a Twitter (e a Elon Musk)

L’omonimia con l’applicazione lanciata da Meta (ex Facebook) nell’ottobre 2019 e abbandonata nel novembre 2022 non deve trarre in inganno: il nuovo Threads sarà un’altra cosa. Come già scritto, l’iniziativa nasce con l’obiettivo non dichiarato di lanciare un guanto di sfida a Twitter, per modalità di condivisione e interazione adottate. Tutta da valutare l’accoglienza da parte del pubblico.

Non bisognerà attendere molto per saperne di più. Come anticipato, il debutto ufficiale avverrà giovedì 6 luglio. Chissà che non sia l’occasione anche per conoscere come Mark Zuckerberg ed Elon Musk, ormai ai ferri corti sui social, hanno intenzione di risolvere le loro tensioni: forse con un incontro al Colosseo come ipotizzato di recente?