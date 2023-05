Instagram "P92": funzionalità e data di lancio

All’inizio di marzo sono circolate le prime indiscrezioni su P92 (o Project 92 o Barcelona), una nuova app basata su Instagram che dovrebbe fare concorrenza a Twitter. Nelle ultime ore è arrivata la conferma da alcuni creatori di contenuti scelti da Meta per testare l’app che verrà probabilmente annunciata a fine giugno.

Meta ha organizzato un incontro con alcuni creatori. Uno di essi ha fornito a Lia Haberman (esperta di marketing digitale) una slide che descrive sommariamente la nuova app P92 (nome in codice). In breve può essere definita la versione testuale di Instagram, dalla quale eredita diversi elementi grafici e varie funzionalità.

La principale caratteristica è l’architettura decentralizzata. Nella slide è infatti scritto che l’app sarà compatibile con Mastodon o altri simili social che usano server federati (fediverso). Grazie al protocollo ActivityPub, gli utenti di P92 potranno interagire con gli utenti di Mastodon, se profilo e contenuti sono pubblici o se sono privati, ma sono stati approvati come follower.

Based on a (somewhat blurry) example I got, Meta's new app looks a lot like Twitter.

So, could this take over all the Twitter screenshots we've been seeing on the Feed lately? Maybe.

It’s impossible to predict how audiences will respond but this could be an alternative. pic.twitter.com/xgQa1kUjCl

— Lia Haberman (@liahaberman) May 19, 2023