Twitter: video lunghi fino a 2 ore per gli abbonati

Twitter ha annunciato una gradita novità per gli abbonati. Gli utenti Blue possono caricare video con una lunghezza massima di 2 ore. Rimane invariata la risoluzione consentita (full HD). Si tratta sicuramente di una notizia positiva per i creatori di contenuti, ma anche un’occasione d’oro per chi condivide interi film, come accaduto più volte.

Video full HD fino a 2 ore

Gli abbonati a Twitter Blue possono accedere a diverse funzionalità esclusive. Una di esse, annunciata a fine dicembre 2022, consente di pubblicare video con lunghezza superiore ai tradizionali 140 secondi. In precedenza era stato imposto un limite di 60 minuti per la lunghezza e di 2 GB per la dimensione.

Twitter Blue Verified subscribers can now upload 2 hour videos (8GB)! — Elon Musk (@elonmusk) May 18, 2023

Elon Musk ha comunicato che la lunghezza massima è stata incrementata a 2 ore, mentre la dimensione massima è diventata 8 GB. La novità riguarda solo l’upload tramite web e iOS. Su Android è possibile caricare video con lunghezza massima di 10 minuti (non è chiaro il motivo). La risoluzione massima rimane invece 1080p (full HD). Per la visualizzazione dei video non serve l’abbonamento.

La novità verrà sicuramente apprezzata dai creatori di contenuti che ricevono un compenso dai follower (ad esempio tramite la funzionalità Subscriptions, ex Super Follow). Tuttavia potrebbe essere anche una ghiotta occasione per distribuire film pirata. All’inizio di maggio era stato condiviso il film Super Mario Bros. con due tweet da 60 e 32 minuti. Ora è sufficiente un singolo tweet per pubblicare l’intero film.

Il numero di abbonati a Twitter Blue è ancora molto basso, ma l’azienda californiana rischia di ricevere denunce per la violazione del DMCA (Digital Millennium Copyright Act).