Twitter: abbonati Blue possono scrivere post fino 10.000 caratteri

Lo scorso febbraio Twitter ha accolto i post da massimo 4.000 caratteri, accessibili previo pagamento dell’abbonamento a Twitter Blue. Si tratta di una delle novità più desiderate dagli utenti di tutto il mondo che, peraltro, lancia la piattaforma dell’uccellino blu contro altri social network con un’arma in più, rendendola addirittura competitiva con le piattaforme di newsletter più usate al mondo.

Ebbene, Elon Musk e soci hanno pensato di alzare ulteriormente l’asticella consentendo agli abbonati Blue di pubblicare post fino a 10.000 caratteri, aggiungendo nel mentre il supporto per la formattazione del testo in grassetto e corsivo.

Il programma di monetizzazione di Twitter, lentamente in arrivo in sempre più Paesi in tutto il mondo, si arricchisce di una funzionalità molto interessante. Come potete leggere qui sotto, l’esperienza di scrittura e lettura sul social network del patron di Tesla migliora sensibilmente grazie alle due succitate novità.

We’re making improvements to the writing and reading experience on Twitter! Starting today, Twitter now supports Tweets up to 10,000 characters in length, with bold and italic text formatting.

Sign up for Twitter Blue to access these new features, and apply to enable…

— Twitter Write (@TwitterWrite) April 14, 2023