Tweet lunghi 4.000 caratteri con Twitter Blue

Addio ai thread infiniti con decine di tweet da 280 caratteri. L’azienda californiana ha annunciato che gli abbonati a Twitter Blue possono scrivere singoli messaggi con una lunghezza massima di 4.000 caratteri. Al momento la novità è accessibile solo negli Stati Uniti, ma arriverà presto negli altri paesi dove è disponibile la versione a pagamento del social network.

Tweet da 4.000 caratteri con Twitter Blue

Elon Musk aveva anticipato l’arrivo della funzionalità in diverse occasioni. All’inizio di gennaio ha confermato che verranno introdotte anche alcune opzioni di formattazione (grassetto, sottolineato, dimensione dei caratteri). Per adesso è solo consentita la scrittura di singoli tweet con lunghezza massima di 4.000 caratteri. Un esempio è proprio il tweet che annuncia la novità.

need more than 280 characters to express yourself? we know that lots of you do… and while we love a good thread, sometimes you just want to Tweet everything all at once. we get that. so we're introducing longer Tweets! you're gonna want to check this out. tap this 👉… https://t.co/lge9udRzLE — Twitter Blue (@TwitterBlue) February 8, 2023

Twitter sottolinea però che questo tipo di tweet non può essere salvato come bozza o pianificato per l’invio successivo. I tweet lunghi non occuperanno spazio sulla timeline, in quanto verranno mostrati solo i primi 280 caratteri. Per vedere l’intero messaggio è necessario cliccare su “Show more” (Mostra di più).

La novità è un’esclusiva degli abbonati a Twitter Blue (vale anche per risposte e citazioni), ma tutti gli utenti possono leggere, rispondere, effettuare il retweet e citare il tweet. L’annuncio è stato appezzato anche da Malwarebytes con questo tweet:

Excellent, we’ve always wanted to tweet War and Peace.

“Well, prince, Genoa and Lucca are now nothing more than the apanges of the Bonaparte family. I warn you that if you do not tell me we are going to have war, if you still allow yourself to condone all the atrocities of th… — Malwarebytes (@Malwarebytes) February 8, 2023

Secondo The Information, gli iscritti a Twitter Blue sono circa 290.000 nel mondo, un numero piuttosto basso. Da ieri è possibile sottoscrivere l’abbonamento anche in India, Indonesia e Brasile, quindi il servizio è ora disponibile in 15 paesi, Italia inclusa.

Nella pagina dedicata è scritto che presto gli abbonati vedranno il 50% in meno di inserzioni. L’azienda californiana potrebbe in futuro condividere le entrate pubblicitarie con i creatori di contenuti iscritti a Twitter Blue. Probabile anche un nuovo abbonamento (più costoso) che elimina completamente le inserzioni.

C’è infine una novità per gli sviluppatori. L’accesso gratuito alle API terminerà il 13 febbraio (non il 9 come annunciato in precedenza). L’accesso alle Ads API costerà 100 dollari/mese. Non saranno più disponibili le Premium API, ma solo le Enterprise API. Verrà inoltre introdotta una nuova forma di accesso gratuito con un massimo di 1.500 tweet al mese.