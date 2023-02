Twitter Blue: entrate dalle inserzioni per gli abbonati

Twitter Blue, da poco disponibile anche in Italia, offre diverse funzionalità esclusive. Elon Musk ha comunicato che Twitter condividerà con i creatori di contenuti le entrate derivanti dalle inserzioni visualizzate nei thread. Il nuovo CEO e proprietario ha inoltre confermato che l’accesso alle API rimarrà gratuito per alcuni tipi di bot.

Ad revenue sharing su Twitter Blue

Una delle funzionalità esclusive di Twitter Blue è il numero ridotto di inserzioni (-50%) che vengono mostrate nelle timeline For You e Following. Musk ha deciso che gli abbonati verranno parzialmente “rimborsati” attraverso la condivisione delle entrate derivanti dalla pubblicità. Non ha tuttavia fornito ulteriori dettagli.

Il “revenue sharing” sarà riservato però ai creatori di contenuti (non a tutti gli abbonati). In pratica è un’altra opzione di monetizzazione che si aggiunge a Tips e Super Follow. Le pagine di supporto e l’account Twitter Creators non svelano nessuna informazione sulla novità in vigore dal 3 febbraio. Rimangono quindi senza risposta alcuni dubbi, ad esempio la percentuale sulle entrate e come viene effettuato il pagamento (forse è necessario aggiungere i dati del conto corrente?).

Musk è tornato inoltre sull’argomento più discusso del momento. Dal 9 febbraio non sarà più possibile utilizzare le API del social network in forma gratuita (a fine gennaio è stato bloccato l’accesso ai client di terze parti). È previsto un abbonamento mensile di 100 dollari.

Musk ha comunicato che verrà mantenuto l’accesso gratuito alle API per alcuni bot che forniscono contenuti di qualità. Ulteriori dettagli verranno probabilmente divulgati nei prossimi giorni.