Twitter: azioni meno severe per chi viola le regole

A metà dicembre erano state preannunciate alcune modifiche alle regole relative alla sospensione dell’account, molti dei quali sono stati ripristinati da Elon Musk durante la cosiddetta amnistia generale. Twitter ha ora comunicato che le azioni saranno meno severe rispetto al passato.

Fin dal suo arrivo, Musk ha più volte sottolineato che Twitter deve essere una piazza pubblica in cui tutti possono esprimere le loro opinioni nel rispetto della legge. Le regole introdotte in precedenza sono state modificate per offrire più libertà di parola. Pertanto diversi account sono stati ripristinati, tra cui quello dell’ex Presidente Donald Trump.

L’azienda californiana ha comunicato che prosegue la riattivazione degli account sospesi. Inoltre, a partire dal 1 febbraio, sarà possibile presentare appello contro la sospensione che verrà valutato in base alle nuove regole. Non verranno ripristinato gli account coinvolti in attività illegali, minacce di danni o violenza, spam su larga scala e manipolazione della piattaforma o quando non c’è stato alcun ricorso recente per il ripristino dell’account.

Going forward, we will take less severe actions, such as limiting the reach of policy-violating Tweets or asking you to remove Tweets before you can continue using your account. Account suspension will be reserved for severe or ongoing, repeat violations of our policies.

— Twitter Safety (@TwitterSafety) January 28, 2023