Elon Musk riattiva l'account di Donald Trump

Vox Populi, Vox Dei (Voce del popolo, voce di Dio). Elon Musk ha riattivato l’account di Donald Trump, come chiesto dagli utenti che hanno partecipato al suo sondaggio. Non è noto però quanti voti sono arrivati da account fasulli o bot. L’ex Presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che non tornerà su Twitter, ma potrebbe cambiare idea in vista delle elezioni presidenziali del 2024.

Musk ripristina l’account di Donald Trump

Musk aveva comunicato a fine ottobre che verrà istituito un consiglio per la moderazione dei contenuti. Nessuna decisione sul ripristino degli account verrà presa prima della riunione del consiglio. Il nuovo proprietario di Twitter non ha mantenuto la parola, annunciando il ripristino di tre account il 18 novembre.

Twitter will be forming a content moderation council with widely diverse viewpoints. No major content decisions or account reinstatements will happen before that council convenes. — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022

La decisione sull’account di Trump era stata affidata ai suoi follower (oltre 117 milioni) con un sondaggio di 24 ore. Hanno votato oltre 15 milioni di utenti, il 51,8% ha risposto “sì”. L’ex Presidente può quindi ritornare sul social network.

Reinstate former President Trump — Elon Musk (@elonmusk) November 19, 2022

L’ultimo tweet di Trump risale all’8 gennaio 2021, il giorno in cui Twitter aveva sospeso l’account per ripetuti messaggi di incitazione alla violenza in relazione all’assalto di Capitol Hill del 6 gennaio 2021. Trump ha creato Truth Social, ma non può certo competere con Twitter in termini di popolarità. L’ex Presidente ha dichiarato di non voler ritornare sulla piattaforma di Musk. Twitter è tuttavia il suo “megafono” preferito, quindi potrebbe cambiare idea in vista delle elezioni del 2024, considerato anche il supporto del nuovo proprietario (che ha annunciato di votare per il partito repubblicano).