Dimissioni in massa e Twitter chiude gli uffici

L’ultimatum di Elon Musk ha avuto conseguenze drammatiche. Centinaia di dipendenti non hanno accettato di contribuire alla creazione di Twitter 2.0, rispondendo “no” alla richiesta del nuovo proprietario. Alcuni team “critici” sono rimasti senza ingegneri. Il social network rischia di collassare nei prossimi giorni. Intanto gli uffici rimarranno chiusi fino a lunedì 21 novembre.

Musk aveva già licenziato il 50% dei dipendenti. Altri sono stati licenziati per aver criticato le sue decisioni. L’ultimatum, scaduto ieri alle ore 17:00 locali (23:00 in Italia), potrebbe diventare il “colpo di grazia” per Twitter. Il numero di dipendenti rimasti dopo il taglio iniziale era inferiore a 3.000. Secondo alcune fonti, i dipendenti che non hanno accettato le nuove condizioni di Musk sarebbero oltre 1.000.

Am hearing the number of Twitter resignations today is likely over 1,000, though unclear as not all are posting their decision.

Some teams, such as the engineering team that manages Twitter’s core system libraries, are completely gone now. https://t.co/UmPz0rRpvK

— Alex Heath (@alexeheath) November 18, 2022