Musk non accetta critiche: licenziati tre ingegneri

Elon Musk aveva chiesto scusa per la lentezza dell’app Twitter in alcuni paesi, evidenziando il numero eccessivo di RPC (remote procedure call) necessarie per caricare la timeline. Un ingegnere aveva criticato questa affermazione, dando origine ad una discussione pubblica. Alla fine è stato licenziato. Stessa sorte è toccata ad altri due ingegneri che hanno contestato il nuovo boss dell’azienda californiana.

Musk non era un assolutista della libertà di parola?

Elon Musk ha deciso di licenziare quasi il 50% dei dipendenti per ridurre i costi, salvo poi richiamare alcuni di loro. Il nuovo CEO ha ora scelto un modo piuttosto discutibile per licenziare un ingegnere che ha osato contestare le sue affermazioni. Il 13 novembre aveva pubblicato questo tweet:

Btw, I’d like to apologize for Twitter being super slow in many countries. App is doing >1000 poorly batched RPCs just to render a home timeline! — Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2022

L’ingegnere Eric Frohnhoefer ha risposto che quanto scritto da Musk è sbagliato:

I have spent ~6yrs working on Twitter for Android and can say this is wrong. https://t.co/sh30ZxpD0N — Eric Frohnhoefer @ 🏡 (@EricFrohnhoefer) November 13, 2022

Musk ha quindi chiesto cosa avesse fatto per risolvere l’eccessiva lentezza di Twitter su Android. L’ingegnere ha fornito una risposta molto dettagliata, specificando che il numero di RPC non è il problema principale.

We have done a bunch of work to improve performance and we found that it correlates well with increasing UAM and Ad spend. Agree, there is plenty of room for performance improvements on Android. However, I don’t think the number of requests is the primary issue. — Eric Frohnhoefer @ 🏡 (@EricFrohnhoefer) November 14, 2022

Musk ha successivamente aggiunto che altri ingegneri hanno confermato il numero di RPC (circa 1.200) e che l’ex dipendente ha torto. Quest’ultima frase e il tweet “He’s fired” (successivamente cancellato) indica che l’ingegnere è stato licenziato. Circa cinque ore dopo, Twitter ha bloccato l’accesso ai sistemi interni, senza nessuna comunicazione ufficiale.

Guess it is official now. pic.twitter.com/5SRwotyD8J — Eric Frohnhoefer @ 🏡 (@EricFrohnhoefer) November 14, 2022

Un altro ingegnere, Sasha Solomon, ha criticato Musk in maniera più esplicita:

you don’t get to shit on our infra if you don’t know what the fuck it does while you’re also scrambling to rehire folks you laid off — sachee@macaw.social (@sachee) November 13, 2022

Stamattina ha confermato di essere stata licenziata, salutando il suo ex datore di lavoro con un bacio:

lol just got fired for shitposting i said it before and i'll say it again kiss my ass elon 💋 — sachee@macaw.social (@sachee) November 15, 2022

Stessa sorte per un terzo ingegnere, Ben Leib, che ha sottolineato pubblicamente l’incompetenza di Musk:

As the former tech lead for timelines infrastructure at Twitter, I can confidently say this man has no idea wtf he's talking about https://t.co/ZaVWpzqMxU — Ben Leib (@bgleib) November 13, 2022

Il nuovo boss di Twitter rispetta la libertà di parola, ma solo se tutti sono d’accordo con lui.