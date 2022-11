Twitter: senatore minaccia l'intervento del Congresso

Il nuovo sistema di verifica degli account tramite Twitter Blue si è rivelato un fallimento. Tra i numerosi profili fasulli c’era anche quello del senatore democratico Ed Markey che ha inviato una lettera a Musk per chiedere di spiegare la procedura di assegnazione del famoso badge blu. Dopo un tweet irriverente del nuovo CEO di Twitter, il senatore ha minacciato un intervento da parte del Congresso degli Stati Uniti.

Nuove grane in arrivo per Elon Musk?

Lo scorso 11 novembre, un giornalista del Washington Post ha creato un account fasullo del senatore Markey, pagando i 7,99 dollari di Twitter Blue e ricevendo subito il badge blu. Il senatore ha quindi chiesto a Elon Musk di fornire tutte le informazioni sul funzionamento del nuovo sistema di verifica.

Secondo Markey, la verifica degli account tramite Twitter Blue non è efficace, in quanto basta pagare 7,99 dollari per impersonare qualcun altro sulla piattaforma. Musk deve rispondere entro il 25 novembre.

Vendere la verità è pericoloso e inaccettabile.

Il senatore ha quindi informato i cittadini statunitensi della sua iniziativa, pubblicando su Twitter il link al suo sito web. Musk ha commentato così:

Perhaps it is because your real account sounds like a parody? — Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2022

Markey ha replicato con questo tweet:

One of your companies is under an FTC consent decree. Auto safety watchdog NHTSA is investigating another for killing people. And you’re spending your time picking fights online. Fix your companies. Or Congress will. https://t.co/lE178gPRoM — Ed Markey (@SenMarkey) November 13, 2022

Il senatore ha fatto notare a Musk che Twitter è già sotto la lente della FTC e che la NHTSA ha avviato un’indagine su Tesla. Consiglia quindi al nuovo proprietario di risolvere al più presto il problema degli account fasulli, altrimenti ci sarà l’intervento legislativo del Congresso.

Un gruppo che sostiene Bernie Sanders ha evidenziato che il senatore Markey è membro di vari commissioni, tra cui quelle che si occupano di comunicazione, trasporti e spazio, ovvero i tre settori di Twitter, Tesla e SpaceX.

Probably not a great idea to troll a high ranking Senator with a history of taking down rich people who just so happens to sit on multiple committees which regulate your businesses the day after his party retakes the Chamber pic.twitter.com/EG3Geq8Lpp — People for Bernie (@People4Bernie) November 13, 2022

Ovviamente Markey non rappresenta l’intero Congresso, ma un’azione governativa non è così remota, considerato che i democratici hanno conservato la maggioranza in Senato dopo le elezioni di metà mandato.