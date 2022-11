Dalla lettera di Elon Musk ai dipendenti Twitter

Il tempo dirà se la strategia imposta da Elon Musk per rivoluzionare Twitter e il suo modello di business sia lungimirante o meno. Di certo, la prima settimana trascorsa sotto la sua guida, in seguito all’acquisizione, non è stata delle più tranquille, tra l’addio di inserzionisti importanti e un primo esodo di utenti verso altre piattaforme.

A gettare benzina sul fuoco è la modalità scelta per licenziare la metà dei 7.500 dipendenti impiegati dal gruppo, una semplice email. Riportiamo di seguito il messaggio che l’ha anticipata (pubblicato dal Washington Post), in forma tradotta.

Team, con un impegno finalizzato a posizionare Twitter su un percorso sano, venerdì affronteremo il difficile processo di ridurre la nostra forza lavoro globale. Riconosciamo che questo avrà un impatto su un numero di persone che hanno fornito un contributo prezioso a Twitter, ma questa azione è sfortunatamente necessaria per garantire il futuro successo dell’azienda.

Considerata la natura della nostra forza lavoro distribuita e il nostro desiderio di informare le persone interessate il più rapidamente possibile, le comunicazioni relative a questo processo avverranno tramite email. Entro le 9:00 AM PST di venerdì 4 novembre, tutti riceveranno un’email individuale con il titolo “Il tuo ruolo in Twitter”. Per favore, controllate la vostra email, inclusa la casella spam.

Se il tuo impiego non è interessato, riceverai una notifica nella tua email Twitter.

Se il tuo impiego è interessato, riceverai una notifica con i prossimi passi nella tua email personale.

Se non ricevi un’email da twitter-hr@ entro le 5:00 PM PST di venerdì 4 novembre, per favore scrivi a peoplequestions@twitter.com.

Per garantire la sicurezza di ogni dipendente, così come quella dei sistemi Twitter e dei dati degli utenti, i nostri uffici rimarranno temporaneamente chiusi e tutti i badge di accesso saranno sospesi. Se ti trovi in un ufficio o ti stai per recare in ufficio, per favore torna a casa.

Riconosciamo che questa è un’esperienza incredibilmente impegnativa da affrontare, indipendentemente dal fatto che tu ne sia interessato o meno. Grazie per il rispetto delle regole di Twitter che ti vietano di discutere delle informazioni societarie confidenziali sui social media, con la stampa o altrove.

Siamo grati per il tuo contributo a Twitter e per la tua pazienza, mentre avanziamo in questo processo.