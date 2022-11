Mastodon accoglie i profughi di Twitter

Come rilevato da Bot Sentinel, oltre un milione di utenti ha abbandonato Twitter (chiuso o sospeso l’account) dopo l’arrivo di Elon Musk. Alcuni di essi hanno scelto Mastodon, un social network decentralizzato e open source. L’azienda tedesca non-profit ha comunicato un netto aumento degli iscritti negli ultimi giorni.

Esistono diverse alternative a Twitter, tra cui i più noti Facebook, Reddit e Discord. Mastodon è tuttavia il progetto più interessante, non solo perché è molto simile alla piattaforma di Musk. L’azienda tedesca ha sfruttato l’occasione per pubblicizzare (su Twitter) il social network, illustrando i vantaggi rispetto al più noto concorrente, tra cui privacy garantita, assenza di pubblicità e nessun dato venduto.

Il giorno successivo all’acquisizione di Twitter da parte di Musk, Mastodon ha rilevato oltre 70.000 nuovi iscritti. Nello scorso fine settimana sono aumentati notevolmente i download delle app ufficiali per Android e iOS (ma gli utenti possono accedere anche da browser tramite PWA oppure utilizzare una delle numerose app di terze parti).

The number of people who switched over to #Mastodon in the last week alone has surpassed 230 thousand, along with many returning to old accounts bumping the network to over 655 thousand active users, highest it's ever been!

Why? 👉 https://t.co/9Ik30hT3xR

— Mastodon (@joinmastodon) November 3, 2022