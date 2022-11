Twitter taglia anche 4.400 dipendenti esterni

Dopo aver licenziato il 50% dei dipendenti interni full-time (3.738 su circa 7.500), Twitter ha deciso di tagliare anche quelli esterni a contratto. Secondo varie fonti, il numero è 4.400 su 5.500, ma non ci sono conferme ufficiali. Molti di loro si occupavano della moderazione dei contenuti e della parte tecnologica.

Elon Musk ha inviato un’email ai dipendenti interni prima di bloccare l’accesso ai sistemi informatici e disattivare i badge. I licenziamenti dei dipendenti a contratto sono invece avvenuti in modo più drastico. Le aziende per cui lavorano hanno ricevuto la comunicazione dopo la disattivazione degli account (email e Slack) da parte di Twitter.

Contractors aren’t being notified at all, they’re just losing access to Slack and email. Managers figured it out when their workers just disappeared from the system.

They heard nothing from their leaders

— Casey Newton (@CaseyNewton) November 13, 2022