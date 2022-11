Twitter: Jack Dorsey chiede scusa per i licenziamenti

Elon Musk ha licenziato circa il 50% dei dipendenti di Twitter. L’ex CEO Jack Dorsey ha chiesto scusa per il difficile momento, assumendosi la colpa di quanto accaduto. Il suo tweet rappresenta il primo intervento pubblico da quando Musk ha completato l’acquisizione dell’azienda californiana a fine ottobre.

I tagli decisi da Musk hanno interessato quasi ogni divisione di Twitter. Secondo il New York Times hanno perso il lavoro 3.738 dipendenti su circa 7.500. I “tagliatori di teste” hanno inviato due email distinte ai dipendenti licenziati e rimasti. Alcuni avvocati hanno presentato una denuncia perché i licenziamenti dovevano essere comunicati con un preavviso di almeno 60 giorni.

Secondo una fonte del Washington Post, l’azienda californiana aveva già pianificato una riduzione del 25% della forza lavoro, quindi Musk ha aggiunto l’altro 25%, come ha confermato con un tweet:

Il nuovo proprietario ha comunicato che non aveva scelta, in quanto l’azienda perde circa 4 milioni di dollari al giorno. I dipendenti licenziati riceveranno una buonuscita di tre mesi, ovvero il 50% in più di quello previsto dalla legge.

Regarding Twitter’s reduction in force, unfortunately there is no choice when the company is losing over $4M/day.

Everyone exited was offered 3 months of severance, which is 50% more than legally required.

— Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2022