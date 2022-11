Twitter Blue con verifica in arrivo su iOS

Il nuovo sistema di verifica degli account dovrebbe essere disponibile per tutti dal 7 novembre, ma alcuni utenti possono già sottoscrivere l’abbonamento a Twitter Blue e ricevere il famoso badge blu. Le principali novità sono state elencate nel changelog descrizione dell’app per iOS (versione 9.34.3).

Elon Musk aveva confermato che lo stato di account verificato non sarà più concesso in base agli attuali requisiti. Tutti potranno ricevere il badge blu, pagando i 7,99 dollari/mese di Twitter Blue. Questa versione del social network è attualmente disponibile in Canada, Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda e Regno Unito. Musk ha comunicato che arriverà in tutto il mondo nei prossimi mesi.

As soon as we confirm it’s working well in the initial set of countries and we have the translation work done, it will roll out worldwide

Nella cronologia delle versioni dell’app iOS è scritto che all’avvio sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento. Gli utenti contribuiranno così alla “battaglia contro i bot” e quindi avranno alcuni benefici, tra cui la metà delle inserzioni e il doppio di quelle rilevanti. I contenuti più rilevanti degli abbonati avranno una maggiore priorità in ricerca, repliche e menzioni. Ciò ridurrà la visibilità di spam, truffe e bot.

Gli abbonati potranno inoltre condividere video più lunghi. Attualmente la durata massima è 42 minuti per i video a 1080p, ma il limite verrà rimosso nei prossimi mesi.

We can do 42 min chunks at 1080 resolution now for new Blue, so you could break up a longer video. The 42 min limit should be fixed next month.

How does YouTube monetization work & what could Twitter do better?

— Elon Musk (@elonmusk) November 5, 2022