Twitter Blue: 8 dollari/mese per avere il badge blu

Elon Musk ha confermato in parte le indiscrezioni di fine ottobre. Twitter Blue costerà 8 dollari/mese e non 19,99 dollari/mese. Tuttavia la sottoscrizione dell’abbonamento sarà obbligatorio per ricevere il famoso badge blu. Possibile novità anche per la versione gratuita del social network: pulsante Modifica per tutti.

Badge blu solo con Twitter blue

Attualmente lo stato di account verificato viene concesso se sono soddisfatti i requisiti di autenticità, notorietà e attività. In pratica, il badge blu è disponibile solo per alcune categorie di utenti. Musk aveva preannunciato una radicale modifica del sistema. Il tweet di ieri sera chiarisce la sua opinione sul tema:

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit. Power to the people! Blue for $8/month. — Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022

L’unico requisito sarà l’abbonamento a Twitter Blue. Il costo diventerà 8 dollari/mese (oggi è 4,99 dollari/mese). La versione a pagamento del social network è attualmente disponibile in Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda. È probabile quindi che arriverà presto in altri paesi (il costo in Italia potrebbe essere 4,99 euro/mese).

You will also get:

– Priority in replies, mentions & search, which is essential to defeat spam/scam

– Ability to post long video & audio

– Half as many ads — Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022

Musk ha elencato alcune funzionalità esclusive per gli abbonati: priorità per repliche, menzioni e ricerca, audio e video di maggiore lunghezza, riduzione del 50% delle inserzioni. Da fine ottobre non è più possibile leggere gli articoli senza pubblicità. Gli abbonati possono inoltre utilizzare le funzionalità Undo (annullamento del tweet dopo l’invio) e Edit (modifica del tweet dopo l’invio). Quest’ultima potrebbe essere disponibile per tutti gli utenti, secondo la fonte di Casey Newton (Platform):

A $99 annual plan for Twitter Blue! Everyone gets the edit button for free! And that all-hands meeting is canceled! All the latest from inside Twitter’s regime change in today’s @platformer for subscribers ➡️https://t.co/ITQTTJnxFR pic.twitter.com/x4tTq6ubLp — Casey Newton (@CaseyNewton) November 1, 2022

Il nuovo CEO di Twitter ha aggiunto che verrà mostrato un secondo tag sotto il nome dei personaggi pubblici, come i politici.

There will be a secondary tag below the name for someone who is a public figure, which is already the case for politicians — Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022

L’obbligo di sottoscrivere l’abbonamento (ad un prezzo maggiore) per ottenere il badge blu era stato criticato da Stephen King. Secondo Musk, queste novità permetteranno di ridurre il numero di bot e troll. In realtà potrebbe portare ad un aumento degli account fasulli e di varie attività illecite, tra cui phishing, truffe e fake news. Sarebbe sufficiente creare un account “clone” di quello che ha perso il badge blu per ingannare gli utenti.

Non è noto quando verranno implementate le novità promesse da Musk. Nel frattempo almeno cinque dirigenti hanno annunciato l’addio a Twitter. Secondo il New York Times si tratta di Leslie Berland (Chief Marketing Officer), Jay Sullivan (Head of Product), Sarah Personette (Chief Customer Officer), Dalana Brand (Head of People e Diversity) e Nick Caldwell (responsabile delle tecnologie).