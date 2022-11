Twitter: account verificati e problema di sicurezza

Elon Musk ha annunciato un completo rinnovamento del processo di verifica degli account. Secondo The Verge, il famoso badge blu potrebbe diventare un’esclusiva degli abbonati a Twitter Blue. Ignoti cybercriminali hanno subito sfruttato l’occasione per inviare email di phishing agli utenti.

Le possibili novità che verranno introdotte da Elon Musk hanno già innescato una serie di reazioni a catena. Quella più criticata riguarda il sistema di verifica degli account. Solo gli abbonati a Twitter Blue dovrebbero ricevere il badge blu. Inoltre è previsto un aumento del costo mensile da 4,99 a 19,99 dollari. Una delle proteste è arrivata dal noto scrittore Stephen King:

We need to pay the bills somehow! Twitter cannot rely entirely on advertisers. How about $8?

Musk ha risposto che Twitter “deve pagare le fatture” e che non può fare affidamento solo sugli inserzionisti. Successivamente ha comunicato che fornirà maggiori dettagli prima dell’implementazione e che questo è “l’unico modo per sconfiggere bot e troll“.

I will explain the rationale in longer form before this is implemented. It is the only way to defeat the bots & trolls.

— Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022