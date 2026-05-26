L'app Discord per Windows su ARM è arrivata: prestazioni migliori

Due anni di attesa. Discord ha finalmente lanciato il client nativo per Windows su ARM, i PC con processori Snapdragon X1, l’imminente X2 e altri chip ARM. L’app era stata annunciata circa un anno fa, e mentre i processori ARM di Qualcomm per Windows guadagnavano terreno e Microsoft convinceva sempre più sviluppatori a rilasciare versioni native, Discord era ancora in emulazione x86. Adesso non più.

Come scaricare l’app Discord per Windows su Arm

Il sito ufficiale di Discord offre già il download, cliccando “Scarica per Windows” è possibile scegliere tra la versione x86 e ARM64. Discord non ha fatto un annuncio ufficiale, l’app è semplicemente apparsa come opzione sul sito.

Per sapere quali app sul proprio PC sono native ARM, basta aprire Gestione attività, andare sulla scheda Dettagli e controllare la colonna Architettura. L’app è disponibile anche nel Microsoft Store, ma al momento la scheda e i requisiti hardware non menzionano il supporto ARM64.

Prestazioni migliori con un minore impatto sulla batteria

I processori ARM moderni per Windows emulano bene il software x86, la maggior parte delle app funziona, con alcune eccezioni. Ma un’app nativa offre prestazioni migliori e consumi energetici inferiori. Per Discord, che resta aperto in background per ore, consuma RAM e processo audio continuamente, la differenza tra emulazione e supporto nativo si sente sulla batteria di un laptop.

Discord è usato da milioni di persone non solo per il gaming, è diventato uno strumento di comunicazione per community, gruppi di lavoro, scuole e progetti creativi. Avere il client nativo su ARM rende i PC Windows con Snapdragon più attraenti come dispositivi completi, non solo come macchine da produttività.

Microsoft ha appena annunciato nuovi Surface con Intel Core Ultra 300 Series e ha confermato che i Surface consumer con Snapdragon X2 arriveranno presto. Ogni app nativa ARM che si aggiunge, Discord, Spotify, i browser, riduce la lista di motivi per non comprare un PC ARM.