Twitter Blue disponibile anche in Italia

Elon Musk vuole recuperare in fretta il denaro investito nell’acquisizione dell’azienda californiana, quindi deve incrementare le entrate, oltre che tagliare i costi. Una delle fonti di guadagno è Twitter Blue. Da ieri sera è possibile sottoscrivere l’abbonamento anche in Italia, Francia, Germania, Portogallo, Spagna e Arabia Saudita. Il nuovo proprietario ha inoltre comunicato il costo mensile per l’accesso alle API (non sarà più gratuito dal 9 febbraio).

Twitter Blue era stato introdotto dalla “vecchia amministrazione” e consentiva solo di accedere ad alcune funzionalità esclusive. Musk ha deciso di combinare la versione a pagamento del social network con la verifica degli account. Gli utenti che sottoscrivono l’abbonamento ricevono anche il famoso badge blu, dopo la conferma dell’identità tramite numero di telefono.

Il costo originario era 2,99 dollari/mese, successivamente aumentato a 4,99 dollari/mese. Musk ha portato il costo a 8 dollari/mese per l’abbonamento sottoscritto tramite web, mentre chi si abbona da app Android e iOS deve pagare 11 dollari/mese. In alternativa c’è il piano annuale a 84 dollari. Come previsto, per l’Italia è stata effettuata la conversione 1:1, quindi i prezzi sono:

Gli utenti di Twitter Blue avranno accesso a diverse funzionalità esclusive: modifica dei tweet (edit), cartelle dei segnalibri, icona dell’app personalizzata, NFT per foto del profilo, temi, navigazione personalizzata, ritiro dei tweet (undo), maggiore visibilità nelle conversazioni, meno inserzioni e upload di video più lunghi su web (fino a 60 minuti e 2 GB).

L’azienda californiana ha inoltre avviato i test della nuova scheda Spaces (solo in inglese su Android e iOS), in cui è possibile trovare podcast, stazioni audio, Spaces registrati e Spaces live.

Twitter ha bloccato l’accesso alla API da parte dei client di terze parti. A partire dal 9 febbraio sarà necessario un abbonamento mensile. Musk ha dichiarato che le API sono abusate da “bot truffatori e manipolatori di opinioni“, ipotizzando un costo di 100 dollari/mese. Attualmente l’accesso alle API è gratuito per studenti, ricercatori e sviluppatori indipendenti.

Yeah, free API is being abused badly right now by bot scammers & opinion manipulators. There’s no verification process or cost, so easy to spin up 100k bots to do bad things.

Just ~$100/month for API access with ID verification will clean things up greatly.

— Elon Musk (@elonmusk) February 2, 2023