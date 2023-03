Twitter Blue per tutti, addio alla vecchia verifica

L’azienda californiana ha comunicato che Twitter Blue è disponibile in tutto il mondo. Gli utenti che vogliono ricevere il badge blu e diverse funzionalità esclusive possono sottoscrivere l’abbonamento da web, Android e iOS. Il vecchio sistema di verifica verrà eliminato a partire dal 1 aprile. Le istituzioni governative possono inoltre richiedere il badge grigio.

Come è noto, Elon Musk ha deciso di cambiare il sistema di verifica degli account, in modo da permettere a tutti di ottenere il badge blu (in precedenza riservato a pochi utenti, tra cui celebrità, politici e giornalisti). Twitter Blue consentiva solo di accedere ad alcune funzionalità esclusive. Dal 12 dicembre 2022, il badge blu è stato incluso nell’abbonamento. In Italia costa 9,76 euro da web e 11 euro da mobile (Android/iOS) con sottoscrizione mensile oppure 102,48 euro da web e 114,99 euro da mobile con sottoscrizione annuale.

Da ieri sera, Twitter Blue è disponibile in tutto il mondo. Tra le funzionalità esclusive ci sono: modifica dei tweet entro 30 minuti dalla pubblicazione, ritiro (undo) dei tweet dopo la pubblicazione, upload di video più lunghi (fino a 60 minuti), tweet con lunghezza fino a 4.000 caratteri e autenticazione in due fattori con SMS.

Mancano ancora due funzionalità, ovvero la riduzione delle inserzioni del 50% e la maggiore visibilità delle risposte nelle conversazioni. Musk aveva inoltre promesso di condividere i guadagni derivanti dalle inserzioni con i creatori dei contenuti.

