Twitter posticipa il lancio delle API a pagamento

Twitter ha comunicato che la nuova piattaforma per le API a pagamento non è ancora pronta. Come è noto, l’azienda californiana ha eliminato l’accesso gratuito e quindi bloccato l’uso dei client di terze parti. Intanto diversi utenti hanno notato che nella scheda For You vengono mostrati numerosi tweet di Elon Musk o risposte ai suoi messaggi.

Piattaforma API a pagamento in ritardo

Molti utenti hanno scoperto a metà gennaio che non potevano più accedere a Twitter con i client di terze parti (Tweetbot, Twitterrific, Echofon, Fenix, Albatross e altri). Alcuni giorni dopo, l’azienda californiana ha comunicato di aver applicato le regole in vigore da tempo. Solo all’inizio di febbraio è stato svelato il vero motivo: l’accesso alle API (Application Programming Interface) non sarà più gratis (probabilmente perché alcuni client di terze parti non mostrano le inserzioni pubblicitarie).

Gli sviluppatori che vogliono usare le Ads API dovranno pagare 100 dollari/mese, mentre l’accesso gratuito rimarrà per i “bot buoni”, ma solo fino a 1.500 tweet al mese. La novità doveva essere introdotta il 9 febbraio. La data era stata quindi posticipata al 13 febbraio. Twitter ha ora comunicato che il lancio della nuova piattaforma ritarderà di alcuni giorni, in modo da offrire un’esperienza ottimale.

There has been an immense amount of enthusiasm for the upcoming changes with Twitter API. As part of our efforts to create an optimal experience for the developer community, we will be delaying the launch of our new API platform by a few more days. More information to follow… https://t.co/FUZcwJqf9p — Twitter Dev (@TwitterDev) February 13, 2023

Nel frattempo è necessario risolvere uno strano bug del social network. Nella scheda For You sono mostrati molti tweet di Elon Musk, anche per gli utenti che non seguono il nuovo proprietario di Twitter. Musk ha confermato che c’è un problema con l’algoritmo.

Please stay tuned while we make adjustments to the uh .… “algorithm” — Elon Musk (@elonmusk) February 14, 2023

Qualcuno ipotizza che il bug sia correlato ad un episodio avvenuto la scorsa settimana. Musk aveva notato una netta diminuzione delle impression per i suoi tweet. Un ingegnere ha evidenziato che non è un problema dell’algoritmo del social network, ma solo una conseguenza del calo di popolarità di Musk, come indicato anche da Google Trends. L’ingegnere è stato licenziato.