Twitter: problemi per le app di terze parti

Da ieri sera non è possibile accedere a Twitter con diverse app di terze parti. Molti utenti hanno segnalato il problema, così come i rispettivi sviluppatori. Al momento non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale dall’azienda californiana. Intanto è stata attivata la nuova modalità di navigazione anche su web e presto arriverà su Android.

Molti utenti usano i client di terze parti per accedere al social network, in quando offrono funzionalità aggiuntive rispetto a quelli ufficiali. Le prime segnalazioni sono arrivate giovedì sera. Dopo oltre 24 ore, gli sviluppatori non hanno ricevuto nessuna comunicazione (privata o pubblica tramite gli account Twitter e Twitter Support o direttamente da Elon Musk).

Tra i client interessati ci sono Tweetbot, Twitterrific, Echofon, Fenix e Albatross. Lo sviluppatore di Tweetbot spera che sia solo un problema temporaneo.

Tweetbot and other clients are experiencing problems logging in to Twitter. We’ve reached out to Twitter for more details, but haven’t heard back.

We’re hoping this is just a temporary glitch and will let you know more as soon as we know more.

— Tweetbot by Tapbots (@tweetbot) January 13, 2023