Twitter: nuova modalità di navigazione su iOS

Come anticipato da Elon Musk a fine dicembre, Twitter ha modificato l’interfaccia dell’app iOS, introducendo una nuova modalità di navigazione che sfrutta lo swipe per passare da una timeline all’altra. Sono stati anche cambiati i nomi delle schede per evidenziare la novità.

For You: tweet consigliati in primo piano

Per passare dai tweet più popolari del momento a quelli più recenti è necessario cliccare/toccare l’icona della stella nell’angolo superiore destro. Questa opzione è ancora disponibile su web e Android, mentre gli utenti iOS dovranno usare una gesture, in quanto l’icona è stata eliminata.

Con la nuova versione dell’app sono stati cambiati i nomi delle schede: Home e Latest diventano For You e Following. Nella prima ci sono i tweet delle persone seguite, insieme a quelli consigliati dall’algoritmo, tutti in ordine casuale. Nella seconda vengono invece mostrati i tweet in ordine cronologico inverso (dal più recente al più vecchio). Il passaggio da una timeline all’altra avviene tramite swipe laterale (verso destra o sinistra).

The “For you” and “Following” tabs replace “Home” and “Latest” and will be pinned to the top of your timeline so you can easily switch between them. Swipe to switch timelines instead of tapping the ✨ icon. — Twitter Support (@TwitterSupport) January 11, 2023

Non c’è nessun modo per impostare l’ordine cronologico come predefinito. All’avvio dell’app viene sempre visualizzata la scheda For You. L’obiettivo di Twitter è quindi mostrare più tweet di persone non seguite, una strategia già adottata da TikTok e Instagram. Musk ha comunicato che questo è solo l’inizio. L’interfaccia verrà ulteriormente aggiornata per migliorare la funzionalità dei segnalibri.

Easy swipe right/left to move between recommended vs followed tweets rolls out later this week. First part of a much larger UI overhaul. Bookmark button (de facto silent like) on Tweet details rolls out a week later. Long form tweets early Feb. — Elon Musk (@elonmusk) January 8, 2023

A febbraio sarà possibile scrivere tweet con un massimo di 4.000 caratteri (long form). Entro il primo trimestre, gli utenti potranno anche usare varie opzioni di formattazione, tra cui grassetto, sottolineato e dimensione del carattere.