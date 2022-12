Twitter: nuovo sistema di navigazione a gennaio

Elon Musk chiude il 2022 con l’annuncio di una novità che potrebbe rivoluzionare la modalità di navigazione su Twitter. Il nuovo proprietario dell’azienda californiana, nonché CEO ad interim, ha comunicato che gli utenti potranno usare lo swipe per cambiare tipo di visualizzazione a partire dal mese di gennaio. Ovviamente la funzionalità sarà un’esclusiva dell’app. Previsti inoltre miglioramenti per i segnalibri.

Come tutti sanno, Twitter mostra i tweet in ordine casuale nella Home (prima quelli più popolari). Questa è l’impostazione predefinita, ma è possibile scegliere l’ordine cronologico (prima i tweet più recenti), cliccando l’icona della stella in alto a destra. Rispondendo ad un utente, Musk ha confermato che la posizione e l’aspetto dell’icona non sono ottimali.

Il 20 dicembre aveva anticipato importanti cambiamenti al sistema di navigazione e ora ha annunciato che la novità verrà implementata entro il mese di gennaio.

New Twitter navigation coming in Jan that allows swiping to side to switch between recommended & followed tweets, trends, topics, etc.

Until then, tap stars icon on upper right of home screen to switch.

— Elon Musk (@elonmusk) December 30, 2022