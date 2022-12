Twitter mostra i prezzi di azioni e criptovalute

Twitter ha annunciato una funzionalità molto utile per chi acquista o vende azioni e criptovalute. Gli utenti, anche se non iscritti al social network, possono vedere un grafico con il valore attuale inserendo il simbolo corrispondente nel campo di ricerca. Un’altra novità, non ancora disponibile per tutti, riguarda il contatore delle visualizzazioni.

Prezzi di azioni e criptovalute su Twitter

Uno dei compiti assegnati a George Hotz era quello di migliorare la funzionalità di ricerca. Non è noto se la novità è frutto del suo lavoro durante la breve permanenza a San Francisco. Twitter ha comunicato che ora è possibile conoscere il prezzo delle azioni delle aziende quotate in Borsa, degli ETF (Exchange-Traded Fund) e delle criptovalute.

L’utente deve solo digitare nel campo di ricerca il “ticket symbol” (il simbolo usato per indicare le azioni di un’azienda quotata in Borsa) nel campo di ricerca, preceduto dal simbolo $. Ad esempio, inserendo $GOOG , viene mostrato il prezzo delle azioni di Google e l’andamento giornaliero. Tuttavia il grafico non ha nessun dato sugli assi X e Y, quindi è poco utile.

Altri esempi sono $SPY e $BTC , rispettivamente i simboli per SPDR S&P 500 ETF Trust e Bitcoin. Per maggiori informazioni è possibile cliccare sul pulsante “View on Robinhood”. Nell’angolo superiore destro del grafico c’è invece il logo del sito Tradingview. Twitter non ha specificato se sono stati sottoscritti accordi commerciali con Robinhood e Tradingview.

Non è noto l’elenco dei simboli supportati, ma l’azienda californiana promesso altri simboli nelle prossime settimane.

All’inizio del mese, Elon Musk aveva promesso che verrà aggiunto il contatore delle visualizzazioni per i tweet. Alcuni utenti hanno già notato la novità sul loro account. Musk ha confermato il rollout.

there's a view count now????? pic.twitter.com/bANcnC2iOn — xio head jiseoder (@jiseode) December 22, 2022

Infine c’è una novità negativa (solo per gli utenti statunitensi). Twitter non permette più di ricevere il codice per l’autenticazione in due fattori sui numeri di telefono Google Voice. Probabilmente è la conseguenza del blocco anti-spam introdotto il 12 dicembre. Per avere un numero Google Voice gratuito è sufficiente un account Gmail. Ciò facilita il compito degli spammer e incrementa il numero di bot.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.