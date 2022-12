George Hotz lascia Twitter dopo 5 settimane

George Hotz ha comunicato che non lavora più per Twitter. L’ingegnere 33enne, noto per aver sviluppato il primo jailbreak per iPhone nel 2007 ed effettuato il reverse engineering della PlayStation 3 nel 2010, era stato assunto da Elon Musk lo scorso 18 novembre. Non sono chiari i motivi per cui ha deciso di lasciare l’azienda californiana. Ieri ha organizzato una chat audio su Twitter Spaces, durante la quale Musk ha fornito interessanti informazioni sulla situazione finanziaria.

George Hotz aveva offerto la sua disponibilità per uno stage di 12 settimane presso la sede di Twitter a San Francisco. Musk ha accettato di incontrarlo e due giorni dopo ha iniziato il suo lavoro. Tra i compiti assegnati c’erano il miglioramento della funzione di ricerca del social network e l’eliminazione del fastidioso pop-up che viene mostrato quando l’utente scorre le pagine senza aver effettuato l’accesso.

that’s what Elon told me my job was, and I will try my hardest to do it. I have 12 weeks

also trying to get rid of that nondismissable login pop up after you scroll a little bit ugh these things ruin the Internet https://t.co/vZbSfEqlfW

