Elon Musk assume George Hotz per 12 settimane

Elon Musk ha confermato che i licenziamenti sono terminati e che Twitter assumerà nuovo personale, principalmente nei settori ingegneria e vendite. Uno dei nuovi arrivati è George Hotz, il noto hacker che ha sviluppato il primo jailbreak per iPhone nel 2007 ed effettuato il reverse engineering della PlayStation 3 nel 2010.

Hotz e Musk si erano già incontrati nel 2015, quando Musk aveva offerto ad Hotz un lavoro in Tesla. Comma.ai, la startup fondata da Hotz nel 2015, ha sviluppato un sistema di assistenza alla guida. Hotz aveva affermato che la sua tecnologia era superiore a quella di Tesla.

L’azienda di Musk ha successivamente dichiarato che un sistema di guida autonoma non può essere realizzato da un singola persona senza le necessarie capacità ingegneristiche. Il sistema di Comma.ai può essere oggi installato su oltre 200 veicoli (il costo è 1.999 dollari).

A fine ottobre, Hotz ha lasciato Comma.ai. Il 16 novembre aveva approvato la decisione di Musk in merito alla creazione di Twitter 2.0 con questo tweet:

This is the attitude that builds incredible things. Let all the people who don’t desire greatness leave. https://t.co/Q3do2tjX4f

