Twitter rischia il blackout durante i Mondiali

Elon Musk ha più volte consigliato di seguire i Mondiali di calcio su Twitter, ma secondo un ex dipendente la probabilità che si verifichi un blackout è vicina al 50%. Il rischio di rallentamenti è ancora più alto, considerati i licenziamenti e le dimissioni che hanno completamente “svuotato” interi team. Intanto emerge nuovamente il problema degli insulti razzisti contro i giocatori di colore.

Il rischio di un blackout del social network è stato evidenziato da un dipendente che lavorava nel Twitter Command Center, ovvero il gruppo che monitora la piattaforma e interviene prontamente in caso di problemi tecnici. I membri del team sono diminuiti e gli eventuali sostituiti non hanno la preparazione adeguata. Secondo l’ex dipendente, la probabilità che accada qualcosa è del 90%.

World Cup starts soon! Follow on Twitter for best coverage by far.

— Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2022