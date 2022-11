Come vedere Inghilterra-Iran in streaming (Mondiali)

Inghilterra-Iran è il match con cui i mondiali di calcio in Qatar entrano nel vivo, dopo la gara inaugurale che ieri ha visto scendere in campo i padroni di casa contro l’Ecuador. In scena allo stadio Internazionale Khalifa della capitale Doha, vede la nazionale europea favorita per conquistare i primi tre punti in palio nel gruppo B che include anche Olanda e Senegal. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 14:00 di lunedì 21 novembre. È possibile guardarla in streaming gratis, da qualsiasi dispositivo come smartphone, tablet e computer, oltre ovviamente che su qualsiasi televisore connesso a Internet.

Inghilterra-Iran: guarda la partita in diretta streaming

La partita è infatti trasmessa in diretta sulla piattaforma RaiPlay, senza richiedere alcun abbonamento né sottoscrizione a pagamento. Tutti i 64 incontri del torneo sono un’esclusiva del servizio pubblico, che garantirà una fitta copertura mediatica dell’evento, con speciali e approfondimenti dedicati. È possibile seguirli anche in chiaro sui tradizionali canali TV (Rai 2), a risoluzione 4K per chi ha un apparecchio compatibile con questa tecnologia.

Le due nazionali non si sono mai sfidate nella loro storia. Quello in scena in Qatar è, a modo suo, un incontro inedito. Occhio a eventuali sorprese, un passo falso all’esordio può costare la qualificazione o mettere in serio pericolo il passaggio del turno.

Chi si trova all’estero può seguire Inghilterra-Iran, ma anche tutte le altre partite del torneo, in streaming con telecronaca in italiano. Non serve altro che connettersi alla piattaforma RaiPlay attraverso il servizio NordVPN (in forte sconto), ottenendo così un indirizzo IP localizzato nel nostro paese e utile alla visione.

