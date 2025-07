Stranger Things 5: guarda qui il primo teaser trailer

Sono trascorsi ormai più di tre anni dall’uscita della quarta stagione e, finalmente, abbiamo il primo teaser trailer ufficiale di Stranger Things 5. È stata mantenuta la promessa di Netflix, che lo ha pubblicato su YouTube riaccendendo i riflettori su una delle serie più fortunate dell’ultimo decennio.

Ecco il primo teaser trailer di Stranger Things 5

Undici e i suoi compagni di avventura, neanche a dirlo, dovranno fare i conti con una nuova minaccia. Pronti a tornare a Hawkins? Pardon, nel Sottosopra? Allacciate le cinture e godetevi un primo sguardo a quanto ci aspetta.

Sicuramente, da qui in avanti assisteremo sempre più spesso alla pubblicazione di nuovo materiale promozionale. Memorabile la campagna di marketing organizzata nel 2019 in collaborazione con Microsoft, per l’arrivo della terza stagione. Essendo ambientata nel 1985, ha scomodato la versione 1.0 del sistema operativo Windows. A questo giro saremo nel 1987: toccherà a Windows 2.0?

La trama: dove eravamo rimasti?

Chi non ha ancora visto le puntate precedenti si fermi qui, per evitare il rischio di inciampare in spoiler. Per tutti gli altri, dove eravamo rimasti? La trama ripartirà da dove l’avevamo lasciata, con i ragazzi riuniti a Hawkins e Vecna apparentemente scomparso nel nulla, ma con il Sottosopra che sta iniziando ad invadere il mondo reale.

Otto episodi: ecco i titolo

Sappiamo già anche i titoli degli otto episodi che comporranno il capitolo conclusivo della serie. Eccoli.

La missione; La scomparsa di; La trappola; Il mago; La scossa; La fuga da Camazotz; Il ponte; Il mondo reale.

Sono già note da tempo le date di uscita delle parti in cui è divisa la stagione 5 di Stranger Things. I primi quattro episodi arriveranno il 26 novembre, i successivi tre il 25 dicembre (per un natale nel Sottosopra) e l’ultimo il 31 per il gran finale. Ovviamente, sarà un’esclusiva in streaming su Netflix.