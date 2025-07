Disney+ è pronta a intrattenerti con queste novità imperdibili

Disney+ continua a distinguersi dalle altre piattaforme streaming per la qualità dei suoi contenuti, le novità imperdibili disponibili ogni mese e le esclusive, tutto al giusto prezzo. Se ancora non lo hai fatto, abbonati subito a partire da soli 5,99 euro al mese e goditi tantissimi titoli davvero eccezionali e unici.

Disney+: i titoli imperdibili

Inizia con la quarta stagione di “Godfather of Harlem“, la storia reinventata del famigerato boss del crimine conosciuto come Bumpy Johnson, interpretato nella serie dal vincitore del premio Oscar Forest Whitaker. Disponibile dal 16 luglio 2025, sarà capace di tenerti davanti allo schermo dal primo fino all’ultimo episodio.

Non perderti nemmeno “Washington Black“, in arrivo il 23 luglio 2025. Questa miniserie racconta una storia di proporzioni epiche. Segui anche tu l’artista e scienziato George “Wash” Black mentre si imbarca in un’avventura intorno al mondo. Sarà aiutato da una bizzarra macchina volante. Un viaggio che lo porterà ad attraversare America, freddi mari artici, guglie gotiche della vecchia Europa e deserti del Nordafrica.

Infine, per “Miley Cyrus: Something Beautiful” dovrai pazientare ancora un po’. Infatti, questa opera soap unica nel suo genere, sarà disponibile su Disney+ a partire dal 30 luglio 2025. Potrai gustarti tredici nuove canzoni originali tratte dal visual album Something Beautiful di Miley Cyrus.