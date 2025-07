Titanic: La Rinascita Digitale e Miley Cyrus: le uscite Disney+ da non perdere

Sono tra le uscite Disney+ più attese del mese di luglio. La prima è già arrivata, la seconda sta per farlo. Parliamo di Titanic: La Rinascita Digitale e Miley Cyrus: Something Beautiful, rispettivamente un documentario che promette di far rivivere con un primo gemello digitale 3D la nave “inaffondabile” e uno speciale film musicale dedicato all’artista recentemente insignita del titolo di Disney Legend e che sarà disponibile in streaming dal 30 luglio.

Titanic: La rinascita digitale fa utilizzo di una innovativa tecnologia di scansione e di una CGI di ultima generazione allo scopo di produrre il primo gemello digitale 3D ad alta risoluzione tratto dal relitto della nave. In questo modo, un team di esperti si lancia in una indagine immersiva senza precedenti allo scopo di rivelare gli ultimi momenti fatali della nave, l’eroismo e la codardia di coloro che erano a bordo e la verità su come si è giunti al tragico affondamento.

Miley Cyrus: Something Beautiful è invece un film musicale che funziona da complemento visivo al recente album della poliedrica artista. I fan potranno assistere a un’opera pop unica nel suo genere, che si sviluppa nelle tredici nuove canzoni originali che compongono il suo omonimo visual album.

Il documentario è già disponibile, mentre per il film come detto sarà necessario attendere il 30 luglio. Troverai entrambi, insieme a tutte le altre proposte Disney+, nel catalogo della piattaforma. Puoi abbonarti a partire da 5,99 euro al mese.