Cosa abbiamo guardato su Netflix nella prima metà del 2025?

Netflix ha pubblicato la nuova versione del suo Engagement Report. Tra i vari spunti forniti, anche quello che ci permette di stilare la classifica dei contenuti più visti sulla piattaforma (a livello globale), nella prima metà dell’anno. Il periodo preso come riferimento va da gennaio a giugno 2025.

Le serie più viste su Netflix da gennaio a giugno

Tra le serie, quella che ha fatto registrare il maggior interesse e successo in termini di pubblico è Adolescence. Una produzione di alto livello sotto ogni punto di vista, dalla sceneggiatura che tratta il delicato tema degli incel alla modalità di ripresa, caratterizzata da lunghissimi piano sequenza, uno per l’intera durata di ogni episodio. Una visione fortemente consigliata.

Adolescence; Squid game (stagione 2); Squid game (stagione 3); Zero day; Missing you; American Murder: il caso Gabby Petito (stagione 1); Ms. Rachel (stagione 1); Sirens; The night agent (stagione 2); Ginny & Georgi (stagione 3).

I film più visti su Netflix nella prima metà del 2025

Per quanto riguarda invece i film, gli abbonati hanno premiato la pellicola d’azione Back in action. Questa la Top 10.

Back in action; STRAW: senza uscita; La lista dei miei desideri; Extrerritorial; Havoc; Pets 2: vita da animali; The electric state; Ad vitam Cattivissimo me 4.

Restando in tema, questa settimana la piattaforma ha sganciato la bomba pubblicando il primo trailer di Stranger Things 5. La stagione conclusiva della serie arriverà divisa in due parti, tra la fine di novembre e capodanno.

Menzione d’onore per le produzioni originali che dopo anni dall’uscita riescono ancora a catturare l’attenzione. Su tutte, le serie Orange is the New Black, Ozark e La Casa di Carta, mentre tra i film e Red notice, Leo e We can be heroes. Grande successo anche per la WWE, con 280 milioni di ore di visualizzazioni in totale: purtroppo i contenuti della lega di wrestling non sono ancora accessibili dall’Italia).