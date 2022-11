Mondiali in 4K: come vedere le partite in Ultra HD

Appassionati di calcio, è il momento di godersi i mondiali in 4K, in modo del tutto gratuito e senza alcun abbonamento richiesto. Tutte le 64 partite in programma, dall’inaugurazione con Qatar-Ecuador del 20 novembre fino alla finalissima del 18 dicembre, saranno visibili sulla Rai anche con supporto alla risoluzione Ultra HD.

Tutte le partite dei mondiali in 4K: ecco come

Da una settimana circa è attivo il canale 101 interamente dedicato all’evento. Si basa sulla tecnologia HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV), un sistema ibrido come si può intuire già dal nome. Per riceverlo non è sufficiente un decoder, nemmeno se pronto per il digitale terrestre di nuova generazione. Serve infatti una Smart TV ovvero un televisore dotato di connessione a Internet, poiché il segnale audio-video è trasmesso in streaming, in modo del tutto simile a quanto avviene per la visione di film e serie su Netflix, Prime Video o RaiPlay.

Vediamo dunque come ricevere il nuovo Rai 4K in soli tre semplice passaggi, per godersi lo spettacolo dei mondiali in formato Ultra HD.

Assicurarsi che la TV sia connessa a Internet e che la propria linea supporti una velocità in download pari ad almeno 15 Mbps (meglio se fibra);

effettuare una nuova sintonizzazione dei canali sul proprio televisore o decoder;

selezionare il canale 101.

In alternativa, è possibile sintonizzare il proprio televisore sul canale 210 di tivùsat attivo già da tempo.

Ricordiamo che Rai 4K è visibile anche da qualsiasi dispositivo come i computer, gli smartphone o i tablet, semplicemente aprendo il browser e accedendo a questo indirizzo.

In caso di ulteriori domande o problematiche riscontrate, rimandiamo alle due guide già pubblicate su queste pagine nelle ultime settimane.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.