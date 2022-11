Come vedere Senegal-Olanda in streaming (Mondiali)

Senegal-Olanda è la sfida che completa il primo turno nel gruppo A dei mondiali di calcio in Qatar, lo stesso che include i padroni di casa e la nazionale sudamericana dell’Ecuador che si sono già incontrati. Il match va in scena nella cornice dell’avveniristico impianto Al Thumama Stadium appena realizzato del cuore della capitale Doha, quello caratterizzato da una copertura con design ispirato alla forma della shashia, il tradizionale copricapo maschile locale. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 17:00 di lunedì 21 novembre: puoi guardarla in streaming gratis.

Senegal-Olanda 🇸🇳-🇳🇱: guarda la partita in diretta streaming

Non serve alcun abbonamento, né sottoscrizione premium: la partita è trasmessa sulla piattaforma RaiPlay, accessibile liberamente da tutti e da qualsiasi dispositivo come smartphone, tablet e computer oltre che ovviamente da un televisore connesso. Tutti i 64 incontri del torneo sono infatti un’esclusiva del servizio pubblico. In alternativa, è possibile seguirli anche in chiaro sui tradizionali canali TV (Rai 2), a risoluzione 4K per chi ha un modello compatibile con questo formato.

È la prima volta nella storia che le due nazionali si sfidano, non è mai accaduto in passato. Va dunque in scena ai mondiali in Qatar un incontro inedito. Senza dubbio, i Tulipani sono favoriti dai pronostici dei bookmaker, ma attenzione a Les Lions de la Teranga di Sadio Mané e alla loro volontà di far bene nella competizione.

È possibile seguire Senegal-Olanda con telecronaca in italiano anche dall’estero: non bisogna far altro che connettersi alla diretta streaming di RaiPlay mediante il servizio NordVPN (in forte sconto). Così facendo si ottiene un indirizzo IP localizzato nel nostro paese.

