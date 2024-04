Vinci un viaggio in Giappone con Disney+ e WeRoad: ultime ore per partecipare

C’è tempo fino al 30 aprile per provare a vincere un viaggio in Giappone con WeRoad grazie al nuovo concorso lanciato da Disney+ e dedicato a Shogun, una delle serie di maggior successo degli ultimi mesi. Partecipare è semplicissimo.

Bisogna registrarsi al concorso (disney.it/vinci-con-shogun) utilizzando la stessa mail utilizzata per il proprio account Disney+. Successivamente, è possibile rispondere ai dei quiz dedicati alla serie TV (per rispondere correttamente servirà aver visto gli episodi). Le iscrizioni terminano il 30 aprile 2024.

Entro il 31 maggio 2024 è prevista l’estrazione finale con un viaggio in Giappone in palio. Chi avrà risposto a più domande correttamente avrà più opportunità di poter vincere il premio finale. I vincitori saranno contattati via mail.

Per partecipare è necessario avere un abbonamento attivo con Disney+, disponibile a partire da 5,99 euro al mese. Per iscriversi alla piattaforma è sufficiente seguire il link qui di sotto raggiungere il sito ufficiale.

Come vincere un viaggio in Giappone con Disney+

Per vincere il viaggio in Giappone con Disney+ e WeRoad è necessario iscriversi al concorso e rispondere alle domande per aumentare la possibilità di aggiudicarsi l’estrazione finale.

La partecipazione al concorso è legata all’attivazione di un abbonamento con Disney+. Le opzioni disponibili sono tre:

Standard con pubblicità : il costo è di 5,99 euro al mese

: il costo è di 5,99 euro al mese Standard (senza pubblicità): il costo è di 8,99 euro al mese oppure 89,99 euro per un anno

(senza pubblicità): il costo è di 8,99 euro al mese oppure 89,99 euro per un anno Premium (con contenuti in 4K): il costo è di 11,99 euro al mese oppure 119,99 euro per un anno; con Premium è possibile accedere alla piattaforma da 4 dispositivi invece che da 2 in contemporanea

Tutte le promozioni sono accessibili tramite il link qui di sotto. Ricordiamo che per partecipare al concorso è necessario iscriversi al sito dedicato all’iniziativa utilizzando la stessa mail utilizzata per registrarsi a Disney+.