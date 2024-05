Roma-Juventus (Serie A): dove vederla in streaming

Roma-Juventus si gioca domenica 5 maggio alle ore 20:45, per la giornata 35 di Serie A. È uno degli ultimi big match del campionato e lo puoi vedere in esclusiva streaming su DAZN. Se lo scudetto è già stato assegnato all’Inter, nelle posizioni alte della classifica la sfida è ancora accesa per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Probabili formazioni e streaming di Roma-Juventus

Entrambi gli allenatori, De Rossi e Allegri, hanno a disposizione la rosa al completo, fatta eccezione per Alex Sandro tra i bianconeri, out per infortunio. Ecco le probabili formazioni in campo al fischio d’inizio.

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Abraham, El Shaarawy.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Cambiaso, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

I tifosi e gli appassionati del grande calcio che vogliono vedere la partita in streaming lo possono fare in diretta esclusiva su DAZN, con la telecronaca di Pierluigi Pardo e il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

I giallorossi sono reduci dalla sconfitta in Europa League, nella semifinale contro il Bayern Leverkusen. Tornano all’Olimpico da quinti in classifica a 59 punti, per affrontare un match decisivo per la qualificazione alla prossima Champions League. Terzo posto invece per i bianconeri a quota 65 punti.

Il pronostico dei bookmaker è in bilico: l’ipotesi di un pareggio non è da escludere. Se dividersi il bottino è una prospettiva che potrebbe andar bene agli ospiti, di certo i padroni di casa proveranno a fare qualcosa in più per non rischiare di allontanarsi dall’obiettivo.

Con un abbonamento STANDARD o PLUS a DAZN hai accesso a tutte le partite della Serie A in streaming, 10 su 10 in ogni giornata di campionato, 7 delle quali in esclusiva. In più, il catalogo della piattaforma offre una vasta selezione di altri eventi e contenuti sportivi da guardare sui tuoi dispositivi: scopri di più sul sito ufficiale.