Olimpiadi, 27 luglio: dove vederle in streaming (anche dall'estero)

Dopo la spettacolare e suggestiva cerimonia di apertura andata in scena ieri, ora si fa sul serio: le Olimpiadi 2024 entrano nel vivo con le decine di competizioni in programma per la giornata di oggi, sabato 27 luglio. Una vera e propria abbuffata di sport, da guardare in n streaming gratis su RaiPlay oppure sulla piattaforma NOW di Sky dall’Italia. Se invece sei all’estero per goderti le meritate vacanze, puoi contare su uno strumento come NordVPN (in promozione).

Le gare delle Olimpiadi 2024 in streaming: sabato 27 luglio

Sono tantissime le gare in programma nel corso della giornata. Ecco l’elenco delle discipline: badminton, canottaggio, pallamano, pallavolo, tiro sportivo, equitazione, hockey, judo, scherma, ginnastica artistica, nuovo, pallacanestro, tuffi, skateboard, tennis, beach volley, pallanuoto, ciclismo su strada, rugby a sette, calcio, canoa slalom, pugilato, tennistavolo e surf. Consulta la pagina dedicata per maggiori informazioni sugli orari.

Come vedere Parigi 2024 in streaming dall’estero

Come anticipato in apertura, anche se ti trovi all’estero puoi guardare i giochi olimpici di Parigi 2024 senza rinunciare alla telecronaca in italiano. È davvero semplice, ti basta seguire questi passaggi.

Se non lo hai ancora fatto, scarica l’app di NordVPN (in offerta) sul dispositivo scelto, poi aprila;

attiva la connessione a un server localizzato in Italia e ottieni così un indirizzo IP del nostro paese;

apri RaiPlay o NOW, da applicazione o sito, e guarda le gare che preferisci.

Le Olimpiadi in diretta, anche su NOW

Se preferisci, puoi scegliere NOW e il suo pass Sport, lo stesso che include i big match della Serie A, il calcio internazionale, la Formula 1 e molto altro ancora. Approfitta dell’offerta in corso e attiva l’abbonamento annuale al prezzo mensile di soli 14,99 euro. Potrai accedere alla piattaforma da tutti i tuoi dispositivi.