Internazionali di Roma 2025: quando inizia il torneo e come vederlo

È tutto pronto per la partenza degli Internazionali di Roma 2025, uno dei tornei di tennis più importanti dell’anno. La nuova edizione, che vedrà il ritorno in campo di Jannik Sinner, inizierà ufficialmente il prossimo 8 di maggio.

Sono già in corso diversi eventi, con le pre-qualificazioni, le sessioni di allenamento aperte al pubblico e le qualificazioni ufficiali (che si svolgeranno tra il 6 e il 7 maggio).

Per seguire in diretta gli Internazionali di Roma 2025 è possibile affidarsi a NOW

Il programma degli Internazionali di Roma 2025

Per tutta questa settimana si svolgeranno vari eventi, con le qualificazioni in programma tra il 6 e il 7 maggio. Il prossimo 8 maggio prenderà il via il tabellone ufficiale, con il primo turno. Per quanto riguarda la finale, invece, il 17 maggio è fissato il match per il titolo femminile mentre il 18 maggio sarà scelto il vincitore del tabellone maschile.

