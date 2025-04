Barcellona - Inter: quando si gioca e dove vederla, anche dall'estero

La Champions League entra nel vivo con le semifinali: mercoledì 30 aprile, dalle 21, si giocherà la sfida di andata tra Barcellona e Inter. Si tratta di uno dei match più importanti dell’anno per i nerazzurri che puntano alla conquista della finale con la consapevolezza di dover affrontare un avversario molto forte ma che avrà diverse assenze.

Per vedere Barcellona – Inter in streaming basterà collegarsi a Prime Video, con il pre-partita che inizierà alle 19:30. La sfida sarà visibile per tutti gli utenti Amazon Prime. Chi non ha attivato l’abbonamento, ricordiamo, può richiedere un mese di prova gratuita in modo da poter accedere alla piattaforma di streaming di Amazon senza alcun costo.

Per chi si trova all’estero e non ha modo di vedere il match c’è la possibilità di accedere a Prime Video con una VPN, andando a selezionare un server VPN situato in Italia prima di avviare la connessione. La VPN giusta da attivare non può che essere NordVPN, vero e proprio punto di riferimento del settore. Il servizio è ora in offerta e costa 3,09 euro al mese, con il piano di 27 mesi, includendo 30 giorni di garanza di rimborso per i nuovi utenti.

Per attivare l’offerta basta raggiungere il sito ufficiale di NordVPN tramite il link qui di sotto.

Barcellona – Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla

Ecco le probabili formazioni:

Barcellona (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Cubarsí, Inigo Martinez, Gerard Martin; de Jong, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Ferran Torres. All. Flick.

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Simone Inzaghi

