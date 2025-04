ATP Madrid: gli italiani in campo oggi, 28 aprile, e dove vederlo in streaming

Sono iniziate le fasi finali del Madrid Open, uno dei principali tornei della stagione sulla terra rossa che anticipa gli Internazionali di Roma e il Roland Garros. Sono in corso i sedicesimi di finale del tabellone maschile e gli ottavi di finale di quello femminile. Il torneo (come molti altri tornei della stagione) può essere seguito su NOW, andando ad attivare il Pass Sport. Il costo è di 24,99 euro al mese oppure di 14,99 euro al mese con permanenza minima di 12 mesi. L’offerta in questione permette l’accesso a tutta la programmazione sportiva di Sky. Per attivare il Pass basta accedere al sito ufficiale di NOW qui di sotto.

Madrid Open: gli italiani in campo oggi, 28 aprile

Ci sono ancora alcuni tennisti italiani in tabellone. È in corso, infatti, il match tra Arnaldi e Dzumhur mentre nel pomeriggio, a partire dalle 16 e dalle 19 rispettivamente (gli orari potrebbero cambiare in caso di prolungamento dei match precedenti), ci saranno le sfide tra Berrettini e Draper e tra Musetti e Tsitsipas. I tre tennisti italiani si giocano l’accesso agli ottavi di finale. Con l’uscita di Jasmine Paolini, invece, non ci sono più italiane in tabellone.

Tutte le partite degli italiani e tutti i principali match del Madrid Open saranno trasmesse da NOW, per tutti gli utenti che hanno attivato il Pass Sport. Come sottolineato in precedenza, il Pass è disponibile a 24,99 euro al mese oppure a 14,99 euro al mese per 12 mesi. L’accesso alla programmazione di NOW è immediato, subito dopo aver attivato il Pass. Per tutti i dettagli in merito basta seguire il link qui di sotto. Ricordiamo che con il Pass Sport di NOW è possibile accedere a tutta la programmazione sportiva di Sky.