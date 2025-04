ATP Madrid 2025: il calendario di oggi con tutti gli incontri

Fino al 4 maggio 2025 abbiano l’onore di poter seguire gli ATP Madrid 2025, uno dei tornei di tennis più amati che si gioca nella capitale spagnola. Tantissimi colpi di scena e match all’ultima racchetta stanno intrattenendo tutti gli sportivi che in questi giorni stanno seguendo gli incontri in programma. Seguili anche tu in diretta streaming grazie a NOW!

Con PASS SPORT hai accesso a tutto lo sport di Sky Sport in live streaming e on demand ovunque tu sia, a casa o in viaggio. La cosa interessante è il prezzo. Infatti, oggi hai accesso a un’offerta davvero molto interessante che ti permette di risparmiare ulteriormente. Cosa stai aspettando? Approfittane adesso!

ATP Madrid 2025: i match in programma domenica 27 aprile

Vediamo quindi i match di ATP Madrid 2025 a calendario per oggi, domenica 27 aprile 2025. Prima però, se ancora non sei abbonato, approfitta dell’offerta di NOW PASS SPORT.

Domenica 27 aprile 2025 Singolare uomini – terzo turno (a partire dalle ore 11:00) Singolare donne – terzo turno (a partire dalle ore 11:00) Doppio uomini – primo turno (a partire dalle ore 11:00) Doppio donne – secondo turno (a partire dalle ore 11:00)



Anche lunedì 28 aprile 2025 ci aspetta una programmazione molto intensa in diretta esclusiva su NOW PASS SPORT.

Lunedì 28 aprile 2025 Singolare uomini – terzo turno (a partire dalle ore 11:00) Singolare donne – quarto turno (a partire dalle ore 11:00) Doppio uomini – primo turno (a partire dalle ore 11:00) Doppio donne – secondo turno (a partire dalle ore 11:00)



Ecco il montepremi degli ATP Madrid 2025.

Primo turno: 20.820 €

Secondo turno: 30.895 €

Terzo turno: 52.925 €

Ottavi di finale: 90.445 €

Quarti di finale: 165.670 €

Semifinali: 291.040 €

Finalista: 523.870 €

Campione: 985.030 €

Invece, i punti in palio sono i seguenti.

Primo turno: 10 pt

Secondo turno: 30 pt

Terzo turno: 50 pt

Ottavi di finale: 100 pt

Quarti di finale: 200 pt

Semifinali: 400 pt

Finalista: 650 pt

Campione: 1000 pt