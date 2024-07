AZ Alkmaar-Atalanta: dove vederla in TV e diretta streaming

Test molto importante per l’Atalanta di Gasperini che oggi affronterà in Olanda i padroni di casa dell’AZ Alkmaar. La partita sarà un banco di prova ulteriore per la squadra bergamasca che si sta preparando ad una nuova stagione in vista dello strepitoso primo appuntamento stagionale che la vedrà affrontare il Real Madrid per la Supercoppa Europea.

La partita avrà inizio oggi, sabato 27 luglio, alle ore 15. Potrai vederla in diretta TV e streaming su DAZN.

AZ Alkmaar-Atalanta in streaming: la probabile formazione

In attesa di capire che ne sarà di Koopmeiners, con il giocatore che sembra promesso sposo della Juventus, Gasperini dovrebbe schierare la sua nuova Atalanta così:

Carnesecchi

Bonfanti, Hien, Kolasinac

Zappacosta, Adopo, Teun Koopmeiners, Ruggeri

Diao, Lookman, Tourè

Non è ancora la formazione titolare, ma sarà comunque interessante per vedere a che punto è la preparazione della squadra detentrice dell’Europa League e che si prepara ad una stagione da protagonista anche quest’anno, con il ritorno in Champions League e la speranza di confermare se non addirittura persino migliorare il proprio ruolo in Serie A.

La partita, come detto, avrà inizio alle ore 15 e sarà trasmessa in diretta TV e streaming su DAZN.